وزير التعليم يكشف مصير الطالب الرافض تسليم ورقة المفاهيم أو الكتابة عليها

حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور، أعقبت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول ورقة المفاهيم الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث أكد أن الوزارة ستقوم بإعداد ورقة المفاهيم لتسليمها للطالب مع بدء الامتحان على أن يعيد تسليمها مع انتهاء الامتحان، ولا يجوز له الاحتفاظ بها.

إلغاء الامتحان لمن يرفض تسليم ورقة المفاهيم

وحصلت «الوطن»، على منشور لإحدى المدارس الحكومية، تبلغ طلابها بالصفين الأول والثاني الثانوي، بأن الطالب الذي يمتنع عن تسليم ورقة المفاهيم عقب انتهاء الامتحان سيتم إلغاء امتحانه ويعتبر غائبا عن الامتحان، وهو ما تم إرساله إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للوقوف على حقيقة العقوبة.

وزير التعليم: لا يجوز الكتابة على ورقة المفاهيم التي تسلم إلى الطلاب

وأكد الوزير لـ«الوطن»، صحة الإجراء الخاص باعتبار الطالب الذي يرفض تسليم ورقة الامتحان غائبا، فضلا عن عدم جواز الكتابة على ورقة المفاهيم التي سيتم تسليمها إلى الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام.

ويؤدي طلاب أولي ثانوي اليوم امتحان مادة اللغة العربية اليوم الإربعاء 11 مايو، ورقياً وإلكترونياً على جهاز التابلت في المدارس داخل لجان مؤمنة جيداً مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة باللجان لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

كما يؤدي طلاب رابعة ابتدائي في جميع المدارس على مستوي الجمهورية، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، لمدة ساعة ونصف، وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة الطلاب.

فيما تنطلق غداً الخميس 12 مايو امتحانات الصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، بالمدارس ورقيًا ويشمل الأسئلة المقالية، وإلكترونيا ويشمل الاختيار من المتعدد.