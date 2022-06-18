السياح عايشينها بدوي على الشواطئ لتنشيط السياحة بمرسى علم

ارتدى عشرات السائحين الزي البدوي، ومارسوا الحياة البدوية بكل تفاصيلها، برفقة عدد من أفراد القبائل، لمدة يوم كامل على أحد الشواطئ بمدينة مرسى علم، في محافظة البحر الأحمر، وحرصوا على معايشة العادات والتقاليد البدوية، ومشاركة البدو في عمل أكلاتهم، والجلوس في خيامهم على الشواطئ المفتوحة، التي أعدت خصيصاً للسائحين، والتقاط الصور التذكارية، أثناء تجربتهم مع الحياة البدوية، وأثناء رعي الماعز، وذلك في جو من البهجة والسرور على الجميع.

وحرص السائحون من مختلف الجنسيات الأجنبية، على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف المساهمة في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم، في جنوب محافظة البحر الأحمر.

حياة بدوية على شواطئ مرسى علم

وأوضح عاطف عثمان، مدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة لفعاليات اليوم البدوي للسائحين على شواطئ مرسى علم، أن الهدف من مثل تلك الفعاليات هو اطلاع السائحين على الحياة البدوية، بهدف نقل ثقافة الحياة وعادات وتقاليد العيشة البدوي للقبائل، الذين يعيشون في صحارى مرسى علم، والجبال المحيطة بها جنوب البحر الأحمر.

السياح عايشينها بدوي في مرسى علم

ولفت «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السائحين يحرصون على معرفة العادات والتقاليد المصرية، والتعرف على ثقافات والحياة الاجتماعية للمصريين، مشيراً إلى أن اليوم بدأ منذ الصباح بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وارتدوا الزي البدوي، وصنعوا العيش البدوي بأيديهم، برفقة عدد من البدو، الذين حرصوا على الحضور ومعايشة السائحين ليوم كامل.

وأضاف أن السائحين حرصوا على التفاعل مع فعاليات اليوم البدوي، والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة بمدينة مرسى علم، التي تشهد انتعاشة سياحية، تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها، ووصلت إلى 90%، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية، تزامناً مع إجازة الصيف، وقرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.