«مهرجان بطيخ» على شواطئ مرسى علم.. استهلك 20 طنا من الفواكه

نظم عدد من المنتجعات السياحية بمرسى علم مهرجان البطيخ بالفواكه على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات باستخدام حوالي 2 طن بطيخ وفواكه مختلفة من الكانتلوب والفروالة والعنب والخوخ كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي وتنشيط السياحة على شواطئ مرسي علم تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى فنادق مرسي علم، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت إلى 90%من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

َمهرجان البطيخ بالفواكه على شواطئ مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير، السياحي بالبحر الأحمر ومدير عام أحد المنتجعات السياحية المنظمة للمهرجان، إلى أن مهرجان البطيخ بالفواكه على شواطئ مرسى علم بمشاركة عدد من السائحات الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وسلوفاكيا، وتقام مثل هذه المهرجانات بصفة أسبوعية كنوع من أنواع الترفيه والجذب السياحي لشواطئ مرسى علم.

مضيفا في تصريحات لـ«الوطن» أن السائحين يحرصون على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي، ويرجع ذلك بمردود إيجابي على السياحة التي تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم حيث تستقبل فنادق مرسى علم الأسبوع الجاري حوالي 20 ألف سائح على متن 105 رحلة طيران قادمة من 12 دولة أوروبية وتأتي السياحة التشيكية والبولندية والألمانية في المقدمة.

استخدام 2 طن بطيخ وفواكه

ومن جانبه كشف أحمد صالح شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن» بأن مهرجان البطيخ بالفواكه أقيم على شواطئ مرسى علم باستخدام حوالي 2 طن بطيخ وفواكه مختلفة من الكانتلوب والفروالة والعنب والخوخ بمشاركة 11 شيف، حيث تم النحت على البطيخ وعمل أشكال جذابة وتم تقطيع الفواكه ووضعها بداخل البطيخ وعمل عصائر فريش ولاقى ذلك إعجاب وقبول السائحين الذين حرصوا على التفاعل.