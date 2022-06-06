السياح اتصوروا معاها.. ظهور قروش الهامر على شواطئ مرسى علم: بشرة خير

رصد عدد من السائحين الأجانب، ظهور مجموعة قروش من نوعية «الهامر» أو «المطرقة»، لا تزيد أعدادها عن 6، على شواطئ مرسي علم في منطقة الفنستون، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض.

وحرص السائحون، على التفاعل مع القروش والتقاط الصور التذكارية تحت الماء، ووثق احد الغواصين ذلك المشهد، بكاميرا مخصصة للتصوير تحت الماء، وسط سعادة كبيرة من الجميع.

مكاسب مشهد القروش بشوطئ مرسى علم

يقول أحمد بيجو مدرب غطس، إن أحد الغواصين، وثق مشهدا بكاميرا تحت الماء، يرصد ظهور مجموعة من القروش من نوعية الهامر أو المطرقة، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية، ونشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف بيجو لـ«الوطن»، أن نشر مثل هذه الصور، يساهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم، لافتا إلى أن السائحين يأتوا خصيصا من كل دول العالم لمشاهدة الشعب المرجانية والكائنات البحرية نادرة الظهور.

سر ظهور قروش الهامر

يوضح الدكتور أحمد شوقي أستاذ الجولوجيا البحرية، أن سبب ظهور أسماك القرش من النوع المحيطي بشعاب الفنستون بمرسى علم، يعود إلى ظاهرة تسمى «Philopatry»، وتعني أن أسماك القرش تعود كل عام لنفس المنطقة، بهدف رعاية الأجنة بعيدا عن الذكور، في أوقات معينة، وأيضا بهد التكاثر.

يشير شوقي، لـ«الوطن»، إلى أن أسماك القرش تظهر في توقيت معين من العام، ويكون في بطونها أجنة: «علشان هي خايفه عليهم، خاصة قبل خروجهم للحياة، فهي بتروح لبعض المناطق المحددة، اللي منها بيكون قريب من الشواطئ ببضعه أميال، وبتتواجد بأعداد كثيرة، وكلها بتكون إناث».

وتابع أستاذ الجولوجيا البحرية، بأن هذه الظاهرة تم توثيقها في شعاب الفنستون في مرسى علم، لأن القروش بدأت تظهر منذ شهر يونيو خلال آخر 6 أعوام.

ظاهرة إيجابية

يؤكد تامر مرعي كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن ظهور هذه النوعية من القروش، ظاهرة صحية تماما، وتؤكد تعافي الحياه البحرية بشواطئ مرسي علم.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السائحين يأتوا خصيصا من أجل رؤية هذه الظاهرة الطبيعية، والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر ذلك توثيق لجمال الحياة البحرية في شواطئ البحر الأحمر.