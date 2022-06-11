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مطار مرسي علم يستقبل 30 رحلة طيران من مطارات أوروبا.. تُقل آلاف السائحين

كتب:

شاذلى عبدالراضي
12:04 م | السبت 11 يونيو 2022
السائحين بفنادق مرسي علم

السائحين بفنادق مرسي علم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم 30 رحلة طيران من مطارات أوروبا تقل أكثر من 5 آلاف سائح قادمة من بلجيكا وهولندا وايطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا و سلوفاكيا وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وذلك طبقا لجدول تشغيل رحلات الطيران المعلن بالمطار. 

مطار مرسي علم يستقبل 5 آلاف سائح من أوروبا

 ومن جانبه أشار مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي في تصريحات لـ الوطن أن مطار مرسي الدولي يستقبل اليوم السبت 30 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل أكثر من5 آلاف سائح وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك ضمن 105‪ رحلة طيران يستقبلها المطار الأسبوع الجاري بواقع رحلة من هولندا و2 من إيطاليا و5 من ألمانيا و5 من التشيك و13 من بولندا، و 2 من سلوفاكيا و105 من النمسا، إضافة إلى 5 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق بمرسى علم 

و كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسي علم تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع إرتفاع معدل حركة الطيران، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80 ٪ من جنسيات أوربية مختلفة ولأول مرة السياحة السلوفاكية والسياحة النمساوية. 

وأضاف عثمان في تصريحات لـ الوطن أن الفنادق السياحية تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين كنوع من أنواع الدعايا وتنشيط السياحة. 

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بقلم شاذلى عبدالراضي