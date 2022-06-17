مطار مرسى علم يستقبل 110 رحلات طيران من مطارات 13 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن ‪ رحلة طيران منتظم وشارتر قادمة من 13 دولة أوروبية من 110 مطارات في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وسلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج ورومانيا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل 110‪ رحلات طيران من أوروبا تقل 15 ألف سائح، وذلك الأسبوع المقبل، بداية من غدٍ السبت، من مطارات 13 دولة أوربية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا وسلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج ورومانيا، بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.

فنادق مرسى علم كاملة العدد

من جانبه، قال عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها ووصلت إلى 90%، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران، حيث يستقبل مطار مرسى علم الدولي أعلى معدل وصول رحلات الطيران السياحية الأسبوع المقبل، بعدد 110 رحلات طيران.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن فنادق ومنتجعات مرسى علم استقطبت أسواقا سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل السياحة السلوفاكية والنمساوية والرومانية، بالإضافة إلى زيادة معدل الرحلات السياحية الوافدة من أسواق بولندا والتشيك.