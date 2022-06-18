خالد عكاشة: التحديات العالمية تجبر الدول العربية لتطوير العمل المشترك

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التحديات الراهنة التي يشهدها العالم هي من وضعت أهمية وضرورة عاجلة لتطوير العمل العربي المشترك، وصياغة موقف موحد بين كل الدول العربية من أجل التعامل مع التحديات والمشكلات الدولية الكبرى.

عكاشة: الدول الكبرى في الإقليم تسعى إلى تطوير العمل المشترك

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدول الكبرى في الإقليم تسعى إلى تطوير العمل المشترك، حيث إن الكتلة العربية بالتحديد هي من البلدان الأكثر تجانسا، ومنها العلاقات المصرية- الخليجية التي دائما ما تكون في تطور وازدهار.

عكاشة: يجب أن نتعاون لتحقيق الأمن الاجتماعي للمنطقة

واستطرد: «لو بنتكلم على زيارة أمريكية للمنطقة يبقى بنتحدث عن صياغة الملفات الأكثر أهمية في هذه المنطقة، والأمن الاجتماعي للمنطقة بما تجابهه من تحديات، والنهارده ملك البحرين التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد وجود تباحث في كل الملفات ذات الأهمية بين البلدين والشعبين».

وأوضح أن مصر أمام مزيد من تشابك الجهود بين مصر والدول العربية، وهناك الكثير من دول العالم بدأت في تطوير علاقتها الاقتصادية والاستثمار وتبادل السلع، واليوم باتت المنطقة العربية مرشحة لأن تشهد شكلا جديدا وأكثر تطورا بين كل الدول العربية لإحداث شراكة تكاملية صناعية.

وتابع: «الشعوب العربية فيها قدر عالٍ جدا من التجانس والارتباط بين بعضها البعض وتواجه مصيرا مشتركا، وتبحث عن أمن للمنطقة بمفهوم الأمن القومي العربي الشامل من أجل فتح آفاق جديدة للمواطنين العرب وكذا التعاون مع الدول الخارجية».