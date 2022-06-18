بدائل الثانوية العامة للبنات 2022.. الطالب يحصل على راتب خلال الدراسة

ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن بدائل الثانوية العامة للبنات 2022 والتي تقبل الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية، وتؤهلهم لسوق العمل، وبعض تلك المدارس يقدم عددا من المميزات، منها مكافآت شهرية، وفرص للتوظيف بعد انتهاء الدراسة، وغيرها

بدائل الثانوية العامة للبنات 2022

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» فيما يلي أبرز بدائل الثانوية العامة للبنات 2022 والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

3 مدارس للتمريض

تعتبر من أهم وأكثر بدائل الثانوية العامة التي تقبل عليها الطالبات، ويوجد 3 أنواع منها وهي مدرسة التمريض العسكري، ومدرسة التمريض العسكري الشرطية، ومدرسة التمريض العام.

وتوفر التمريض العسكري والشرطي رواتب شهرية للطلاب، وفرصة للحصول على وظائف بعد التخرج، والترقي الوظيفي، كما أن التمريض العسكري الشرطية يتم تعيين الطالب في وظيفة جندي أول.

أما التمريض العام، فيتم تعيين الخريجات في المستشفيات الحكومية.

مدارس الهيئة العربية للتصنيع

تتبع مدارس الهيئة العربية للتصنيع نظام التعليم المزدوج، الذي يقوم على تعليم النظري والعملي معًا، ويتم ذلك في مصانع الهيئة، ويقوم الطلاب فيها بالتخصص في مجال الإلكترونيات والكهرباء، كما أن الطالبات المتميزات يحصلن على مكافاة شهرية تصل لـ 1000 جنيه.

مدرسة تكنولوجيا الطاقة الحيوية

وهذه المدارس متاحة للطلاب والطالبات، وتعتمد على نظام التعليم المزدوج، ويوجد بها حاليًا تخصص واحد وهو الكيمياء الحيوية والكواشف الطبية، ويتم تدريب الطلاب داخل مصنع مدينة بدر، ويحصل الطالب على مكافاة شهرية تصل إلى 500 جنيه، ومصروفات المدرسة مجانية.

مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

وهي تدرس وتعلم الطلاب والطالبات كل ما يخص صناعة السيارات، وتكون الدراسة باللغة العربية والإنجليزية، ويتم تدريس مناهج ألمانية، كما يتم تدريب الطلاب في مراكز الخدمة ومصانع شركات السيارات الكبرى، ويحصل الطالب المتفوق على مكافئات شهرية، ويحصل الطالب على دبلومة المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، وشهادة من الغرفة الألمانية العربية لصناعة والتجارة، ومدة الدراسة 3 سنوات.

مدرسة إيجيب جولد للذهب

مدة الدراسة في تلك المدرسة هي 3 سنوات، يحصل الطلاب المتفوقين على مكافآت شهرية، تقدر بـ450 جنيهًا، وتكون التدريب 4 أيام في الأسبوع.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

من المدارس المتخصصة في الذكاء الصناعي وكاميرات المراقبة، يتدرب خلال الدراسة الطالبات على يد مجموعة من المهندسين المتخصصين، ومدة الدراسة 3 سنوات.