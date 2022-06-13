مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.. بديلة للثانوية.. وفرص عمل حكومية وخاصة 

بدائل الثانوية العامة 2022 عديدة ومتاحة أمام جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وأبرز هذه البدائل مدرسة الهيئة العربية للتصينع، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل كاملة حول شروط القبول وفرص العمل المتاحة أمام الطالب عقب التخرج، فضلاً عن نظام الدراسة بالمدرسة.

شروط القبول بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع

يقول الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم في القاهرة، إن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، تتبع نظام التعليم المزدوج أي التعليم الذي يهتم بتدريب الطالب في مصنع معين لإتقان المهنة، وتقبل الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المدارس الخاصة أو الحكومية، ولكن أين تقع المدرسة؟

يضيف «عبده» لـ«الوطن»: «تقع المدرسة على طريق السويس وتهتم بتعليم وتدريب الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل على مدار العام الدراسي».

كم مجموع القبول بالمدرسة؟

يقول الدكتور خالد عباس، مدير التعليم المزدوج بالقاهرة، إن مجموع القبول يتراوح من 240:250 درجة في الشهادة الإعدادية.

ماذا عن اختبار القبول بالمدرسة؟

يشترط القبول بالمدرسة، اجتياز اختبارات القبول، فيقول «عباس»، إنّ القبول لا يتوقف على المجموع فقط بل يتوقف أيضاً على اجتياز مجموعة من الاختبارات التحريرية في اللغة العربية والإنجليزية ومقابلة للتأكد من ثقافة الطالب واختبارات لقياس مستوى الذكاء واختبارات في الكمبيوتر، فضلاً عن مقابلة شخصية للطالب.

يضيف «عباس» لـ«الوطن»، أن المدرسة تابعة لمدارس التعليم المزدوج وعددهم 32 مدرسة في القاهرة بينها 26 مدرسة صناعية و6 مدارس تعليم تجاري وفندقي.

كم مصروفات المدرسة؟

يؤكد الدكتور خالد عباس، أن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، مدرسة مجانية تقبل الطلاب والطالبات وتعمل على تأهيلهم جيداً لسوق العمل.

ما هي تخصصات المدرسة؟

نوه «عباس» إلى أن المدرسة بها تخصصين، الأول هو قسم إلكترونيات وتحكم والثاني كهرباء.

هل توجد حوافز شهرية للطلاب؟

بالفعل يتم تسليم الطالب حافز شهري يصل إلى 400 جنيه شهرياً، ويصل إلى 1000 جنيه ويتوقف على مدى جدية الطالب واهتمامه بالتدريب والحضور والالتزام بتنفيذ الواجبات المكلف بها، فضلاً عن تسليمهم وجبات غذائية مجانية خلال اليوم الدراسي.

وماذا عن طبيعة الدراسة بالمدرسة؟

التعليم المزدوج بصفة عامة والذي تتبعه مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، يشمل يومين دراسة نظرية و4 أيام تدريب في المصنع، فالدراسة 11 شهر والطالب له 30 يوم إجازة في السنة.

ما هي المواد الدراسية؟

يدرس الطالب المواد التخصصية بالإضافة إلى المواد الثقافية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية.

وماذا عن فرص العمل بعد التخرج؟ ويؤكد «عباس»، أن فرص عمل الطلاب مضمونة بعد التخرج بنسبة 100% في الشركات المتخصصة الحكومية والخاصة.