بدائل الثانوية العامة للبنات 2022.. مدارس مؤهلة لسوق العمل

أصبح البحث عن بدائل لمدارس الثانوية العامة، محل اهتمام كبير من جانب شريحة كبيرة من المواطنين الذين حصل أبنائهم مؤخرا على نتيجة الشهادة الإعدادية، خاصة أن المجال الصناعي المؤهل لسوق العمل داخل مصر، كبدائل للتعليم الثانوي العام، ما زاد من عمليات البحث عن بدائل الثانوية العامة للبنات 2022.

هذا وقد اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدائل للثانوية العامة للبنات 2022، خاصة بعد أن توسعت الوزارة في إنشاء العديد من المدارس البداية المؤهلة بشكل كبير لسوق العمل.

بدائل الثانوية العامة للبنات 2022

- مدارس الثانوي للتمريض.

- مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

- مدرسة البترول.

- المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا.

- مدرسة we للاتصالات.

- مدرسة الضبعة النووية.

- مدرسة أبيس الثانوية الصناعية المشتركة.

- مدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة الصناعية .

- مدرسة المجمع التكنولوجي الثانوي.

- مدرسة الذهب والمجوهرات.

- مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بامبروزو.

- مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب.

- مدرسة توشيبا العربي.

- مدرسة السويدي الثانوي.

- مدرسة مبارك كول.

- مدرسة إلكترو مصر.

- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدارس الشعراوي التكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة البتروكيماويات.

- المدرسة التجارية المتقدمة.

مدراس بديلة تؤهل الطلاب لسوق العمل

يذكر أن مدارس الثانوية العامة، قد شهدت تغيرات كثيرة في السنوات الماضية، لذا أصبح شريحة كبيرة من أولياء الأمور يبحثون عن بدائل دراسية مختلفة ومؤهلة لسواق العمل للأبنائهم، بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة الإعدادية.

و سوق العمل الآن يبحث عن مهارات فنية وتكنولوجيا مختلفة قائمة على التعليم، وهو ما أصبحت تتيحه وزارة التربية والتعليم الفني، للطلاب الشهادات الإعدادية، وهذا ما أصبح متوفرا الآن في مجموعة من المدارس المختلفة في قطاعات التعليم الفني على مستوى جميع مدن ومحافظات الجمهورية.