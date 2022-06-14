باسكال مشعلاني: «ع بيروت» رسالة تأكيد على جمال لبنان

أطلقت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أحدث أغنياتها المصورة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ومنصاتها الإلكترونية المختلفة والسمعية.

باسكال مشعلاني: أعشق بيروت

قالت باسكال عن اغنيتها الجديدة لـ «الوطن» :«ع بيروت، تعد رسالة حب ووفاء مني لمدينتي الحبيبة بيروت التي أعشقها، وأتمنى أن تعود مثلما كانت في الماضي».

أضافت: «صورنا الأغنية في بيروت واجمعت فيها كل أحبائي وأصدقائي وعدد من جمهوري الذين يحلمون ببيروت جديدة بعد الصعوبات التي مرت بها منذ انفجار مرفأ بيروت».

أغنية باسكال مشعلاني الجديدة، من كلمات وائل الأشقر وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وماسترينج جوزيف كرم، وإخراج زياد خوري.

باسكال مشعلاني: ع بيروت أغنية سريعة تكشف جمال لبنان

جدير بالذكر، أن باسكال كانت قد صورت أغنية «ع بيروت» خلال شهر مايو الماضي، وكان هدفها إعادة البسمة مرة أخرى إلى اللبنانيين، من خلال أغنية سريعة وطنية، تكشف جمال طبيعة لبنان أمام الوطن العربي، بعد حادث مرفأ بيروت، والمشكلات الاقتصادية التي تمر بها.

كانت باسكال قد طرحت مع بداية العام الجاري أغنية «دخيلو الله»، الأغنية من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير، وتوزيع ملحم أبو شديد وماسترينج جوزيف كرم، والكليب من إخراج زياد خوري.