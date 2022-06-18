«الإسكندرية السينمائي» يهدي وسام فارس الكوميديا لاسمي سمير غانم ودلال عبدالعزيز

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الذي تقام دورته الثامنة والثلاثين خلال الفترة من 5- 10 اكتوبر القادم برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة اهداء اسم الفنان الراحل الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز وسام فارس الكوميديا.

تفاصيل حفل الإفتتاح

وذلك خلال حفل افتتاح المهرجان الذي يقام في الثامنة مساء الثلاثاء الموافق 5اكتوبر بمكتبة الإسكندرية تتسلم الوسام كريمة الفنانين الراحلين النجمة دنيا سمير غانم بعد تسلم درع تكريمها بحضور الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وسفراء وقناصل دول البحر المتوسط وصناع السينما في مصر والوطن العربي وأوروبا.

ومن المقرر أن يكرم أيضا مهرجان الإسكندرية في دورته الجديدة دنيا سمير غانم، وأعربت عن سعادتها لتكريمها عن مشوارها في السينما من مهرجان عريق وكبير بحجم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي مؤكدة أن التكريم مهم للغاية في مسيرتها الفنية.

أعضاء لجان تحكيم مهرجان الإسكندرية

وكانت إدارة المهرجان بدأت الإعلان عن أعضاء لجان التحكيم ومن بينهم المخرج هاني لاشين الذي يرأس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي للفيلم ويشاركه عضويتها المخرجة هالة خليل.

والدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية تم إطلاق عليها اسم محمود حميدة، كما تشهد تكريم خاص للفنان الراحل سمير صبري ابن محافظة الإسكندرية والذي دفن هناك في مقابر الأسرة، ومن المقرر أن يقام حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية يوم 5 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.