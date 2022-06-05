 ‏رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي‏ ينعي محسن علم الدين: الطيب النبيل

نعى الناقد الأمير أباظة، ‏رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائي‏، المنتج الكبير محسن علم الدين الذى غيبه الموت صباح اليوم الأحد 5 يونيو بعد صراع مع المرض، ونشر الأمير أباظة نعيا عبر «فيسبوك» جاء فيه: «البقاء والدوام لله وحده رحل الطيب النبيل المنتج السينمائي محسن علم الدين الصديق الوفي المحترم رحمة الله وغفرانه عليك يا صديقي»

وغيب الموت صباح اليوم الاحد 5 يونيو المنتج الكبير محسن علم الدين، أبرز الاسماء فى مجال الانتاج السينمائى، إذ أسهم الراحل فى إثراء مكتبة السينما العربية بأعمال فريدة ، جمع خلال مسيرته ثلاثة أجيال سينمائية.

وزيرة الثقافة تنعي محسن علم الدين

كما أصدرت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بيانا تنعي المنتج الكبير محسن علم الدين وقالت ان الراحل من أبرز الأسماء فى مجال الانتاج السينمائي.

وأضافت أنه ساهم فى إثراء مكتبة السينما العربية بأعمال فريدة، وتاريخه العملى جمع من خلاله 3 أجيال سينمائية. وقدمت الوزيرة العزاء لأسرته وأصدقائه داعية الله أن يتغمده برحمته .

أبرز المعلومات عن محسن علم الدين

يذكر ان محسن علم الدين أحد اهم الشخصيات التى عملت فى مجال الانتاج السينمائي وعاصر فترة الازدهار والريادة في منتصف القرن العشرين ، بدأ مشواره مبكرا اثناء دراسته بكلية الآداب جامعة عين شمس وفي الوقت ذاته كان طالبا منتسبا بكلية التجارة جامعة القاهرة ليدرس إدارة الأعمال ونتيجة لتفوقه عرضت عليه عدة وظائف لكنه اختار العمل بادارة الحسابات فى استوديو مصر مع المنتج الكبير رمسيس نجيب الذي تبناه على الفور ووضعه على طريق الامتداد لمدرسته الكبرى فى الإنتاج السينمائي.

كان فيلم «لا تذكريني» بداية مشواره حيث أشرف على الإنتاج وتوالت الأعمال التي أشرف على إنتاجها حتى أصبح مشهودا له بإدارته الناجحة في الإنتاج إلى الحد الذي جعل استاذه يسند اليه إدارة إنتاج الأفلام الضخمة والتي تصور خارج مصر ، بعدها تنافست عليه شركات الإنتاج وحين أصبحت له مدرسة منفردة أهدى أول اعماله لروح معلمه رمسيس نجيب ، تعاون مع كبار الكتاب والفنانين والمخرجين وعايش عدد كبير من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونجح فى الاستمرار كاسم بارز فى مجال الانتاج السينمائى .