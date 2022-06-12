دنيا سمير غانم تروج لأحدث أعمالها السينمائية «تسليم أهالي»

في أول عمل فني تعود من خلاله الفنانة دنيا سمير غانم لجمهورها، بعد وفاة والديها بعد صراع مع فيروس كورونا، في محاولة منها لأنتعود إلى حياتها الطبيعية مجددًا، حيث تنتظر عرض فيلمها الجديد «تسليم أهالي» مع هشام ماجد، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت دنيا سمير غانم في الصورة بصحبة هشام ماجد من كواليس تصوير فيلم «تسليم أهالي».

معلومات عن فيلم «تسليم أهالى»

وتدور أحداث فيلم «تسليم أهالى» حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذي يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطرهما إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي.

فيلم «تسليم أهالى» من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ولوسي وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

وقد انتهت الشركة المنتجة لفيلم «تسليم أهالي» للنجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد من كافة الترتيبات النهائية من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان وموسيقى تصويرية وتجهيز الحملة الدعائية للفيلم، استعدادًا لطرحه في عيد الأضحي المقبل.

من المقرر أن يتم عرض الفيلم يوم 6 يوليو قبل عيد الأضحى بـ3 أيام، فيلم تسليم أهالي يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

غياب دنيا سمير غانم

غابت دنيا سميرغانم عن السينما خلال السنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم «لف ودوران» الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وإنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.