الديهي: كلمة بوتين في المنتدى الاقتصادي بمثابة إعلان انتصار على الغرب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس في فعالياتُ المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة بطرسبورغ، كانت للداخل الروسي واستمرت لمدة 73 دقيقة، وكلمة بوتين هي بمثابة إعلان انتصار على الغرب، موضحًا أن بوتين ذكر في كلمته أن روسيا حققت ما تريد في أوكرانيا وهناك خطة موضوعة سلفًا، وتحدث أن عصر القطبية الأحادية وأن دولة هي التي تسيطر على العالم قد انتهى، وأمريكا لم تعد الدولة المهيمنة والمسيطرة بمفردها على العالم.

أمريكا تضحك على العالم وتنصب عليه وتقوم بطباعة أوراق الدولار

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن بوتين أعلن في المؤتمر الاقتصادي السنوي أن أمريكا تضحك على العالم وتنصب عليه وتطبع أوراق الدولار وتشتري غذاء العالم، مؤكدًا أن أزمة الحرب فضحت أمان المودعين في أمريكا والغرب، كما أشار بوتين إلى أن فرض العقوبات على روسيا كان بمثابة من يطلق النار على قدميه، وأن روسيا حققت فائضا في الموازنة والعملات الصعبة يصل إلى أكثر من 2 تريليون روبل.

أوروبا فقدت سيادتها على أراضيها

وأوضح الإعلامي أن أوروبا فقدت سيادتها على أراضيها والديمقراطية بمثابة سيرك وأن الخسائر وصلت إلى 400 مليار دولار، وستستمر إذا استمرت العقوبات، موضحًا أن أمريكا تظن أنها تتحدث باسم العالم، كما أن بوتين تنبأ أن السلطة وأنظمة الحكم الأوروبية ستتغير خلال الفترة المقبلة، لأن هناك مشاكل في العدالة الاجتماعية وهناك مشاكل نتيجة السير وراء أمريكا وفقدان القادة الأوروبيين سلطتهم لأنهم سلموا أنفسهم لأمريكا، وهناك اتجاه لتغيير النخب الحالية.

بوتين تحدث عن ضرورة التوصل إلى الاستقلال التكنولوجي

وأشار إلى أن بوتين تحدث على ضرورة التوصل إلى الاستقلال التكنولوجي، ووصف الديهي التعبير بأنه يتم عن رؤية للدولة الروسية وفهم، واستعار المصطلح مؤكدًا أن هناك غزوًا واحتلالًا تكنولوجيًا وأن هذا مصيبة تحتاج لتضافر الجهود ووضع خطة لتحقيق الاستقلال، مؤكدًا أن كلمة بوتين هي بمثابة إعلان انتصار على الحرب.