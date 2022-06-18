محافظ القليوبية: انتهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة، بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021/ 2022، والتي من المقرر لها أن تبدأ في 20 يونيو الجاري، وتنتهي في 21 يوليو القادم.

المحافظ يشدد على الالتزام بتطهير وتعقيم اللجان

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يومياً، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة ملائمة للطلاب لأداء الامتحانات، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

كما أكد «الهجان» رؤساء المدن والأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس، والاستمرار في تنفيذ الحملات على الباعة الجائلين، ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الإزعاج، مشدداً على الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها الوزارة، سواء فيما يختص بالطلاب، أو فيما يختص بمراقبي ومشرفي اللجان، وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

تعليم القليوبية: 112 لجنة لامتحانات الثانوي

ومن جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة القليوبية يبلغ 42887 طالباً وطالبة، منهم 18959 للشعبة الأدبية، و23928 للشعبة العلمية، و658 دولي، يؤدون امتحاناتهم أمام 112 لجنة، موزعة على 12 إدارة تعليمية، مشيراً إلى أن مديرية التربية والتعليم قامت بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات، وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للمراقبين ورؤساء اللجان.

وأكد وكيل تعليم القليوبية أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة، قبل بدء أعمال اللجان، في تنظيم عملية دخول الطلاب، ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور في محيط اللجان، مشيراً إلى أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب دون أية أجهزة إلكترونية، سواء هواتف محمولة أو سماعات، وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم، وتسليمه يومياً، وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية، قبل توزيع الكراسات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.