السبكي يطرح البوستر الرسمي لفيلم «عمهم».. الشيطان اللي وزك عليا سوحك

طرح المنتج أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الرسمي لفيلم عمهم.

وعلق السبكي على البوستر قائلا: «البوستر الرسمي لفيلم عمهم‎7/7 بجميع دور العرض ‎الشيطان اللي وزك عليا سوحك»

أماكن وموعد عرض فيلم عمهم

و أعلن الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» منذ أيام عن موعد وأماكن عرض فيلم عمهم في مصر والدول العربية والأجنبية.

ونشر محمد عادل إمام بوستر الفيلم وعلق قائلا: «توكلنا على الله عمهم يغزو العالم 7 يوليو بجميع سينمات مصر إن شاء الله، ويوم 21 يوليو بسينمات السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا، كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد، توجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا».

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.