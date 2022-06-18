السجيني: الدولة ورثت فساد سنوات في ملف العقارات المخالفة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وفيما سبق لم يكن هناك منظومة حاكمة لاتحادات الشاغرين وكيفية صيانة العقارات الآيلة للسقوط، وهو السبب الرئيسي في سقوط الأبنية، مشيرا إلى أن العقارات الخطرة حول الجمهورية إما أنها منازل قديمة بسكان بسطاء لا يستطيعون ترميمه، «مش بيكون عندهم بديل، وبيفضلوا قاعدين وهما ونصيبهم».

السجيني: العلاقة ما بين المالك والمستأجر منظومة صعبة ومختلة

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عمليات ترميم العقارات القديمة الآيلة للسقوط يجب أن يتحملها صاحب العقار أو سكانه، «العلاقة ما بين المالك والمستأجر منظومة صعبة ومختلة وبنحاول نحسن فيها الأوضاع».

السجيني: المسؤولية في مثل تلك الحالات تكون تائهة

وتابع: «المسؤولية في مثل تلك الحالات تكون تائهة ولا تستطيع الدولة أو جهات الإدارة تجريم شخص بعينه، أما وإن كان مالك أو مطور جشع وفي غياب سلطة الدولة في زمن من الأزمنة قام ببناء عقار مكون من 11 دورا دون ترخيص، وما أكثر تلك الأمور».

وأوضح أن النظام الحالي قد ورث منظومة فاسدة كان الغالب فيها الفساد، وحتى يتم تغيير ذلك الوضع فهناك الكثير من الوقت والتشريعات والقرارات التنفيذية من أجل تحقيق ذلك، «ده بيحتاج تشكيل وعي جديد ونقول للناس مش هنقدر نكمل على الحال ده».

وتابع: «إحنا كدولة بنحط رؤية لمنظومة العمران في مصر، والرؤية واضحة في الدولة الحالية، وخدنا قرار أننا لا نستمر في العيش على المساحة الضيقة ويحصل هذا الاختناق، ويجب أن نخرج بره هذا الأمر».