منتج فيلم فيفا عن محمد صلاح: نسعى لسرد بطولات الكرة بجميع لغات العالم

قال محمد يوسف، منتج منفذ فيلم الفيفا عن محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم أطلق منصة حملت اسم «فيفا +» حتى تسرد بطولات كرة القدم بجميع لغات العالم، ومنها اللغة العربية، وعبر تلك المنصة يتم إنتاج العديد من المشروعات كالمسلسلات والأفلام والفيديوهات القصيرة التي تسرد روايات الكرة العربية.

يوسف: محمد صلاح أثر على الكثيرين

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه من ضمن تلك القصص كانت قصة محمد صلاح، وتم من خلال الفيلم تسليط الضوء على تأثير محمد صلاح على الجميع بلا استثناء.

يوسف: الفيفا تناول في فيلم محمد صلاح حياته من عده نواحي

واستطرد: «الفيفا تناول الموضوع من عدة نواحي، منها ناحية المجتمع وفيها مدرب صلاح تحدث عن أن فكر الأهالي في مصر اتغير وبقوا بيزقوا أولادهم إنهم يروحوا ناحية كرة القدم، وهو بكدة غير أسلوب المجتمع نفسه، وكمان الأولاد في قريته طول شعره زيه ودي حاجة مش كله بيتقبلها في الجمتمع بتاعنا».

وأوضح أن محمد صلاح له تأثيرات أيضا على الفن والكتاب والكثير من الأمور الهامة المليئة والمضيئة بالإنجازات القوية والمختلفة.

واحتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعيد ميلاد الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، وأطلق فيلمًا وثائقيًا يرصد رحلة الفرعون المصري مع كرة القدم.