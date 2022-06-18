حسام موافي يرد على مهاجميه: «محدش في مصر كتب أدوية نفسية قدي»

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب القصر العيني، على ما تردد حول إنكاره الطب النفسي، فذكر أنه لم يُصرح مطلقًا أنه لا توجد أمراض نفسية، بل ذكر أن هناك أمراضا نفسية ويتم علاجها بالأدوية، «أنا فقط قولت أن الشخص المتدين أقل عرضة للأمراض النفسية من أي فرد آخر، كون المتدين يكون راضيًا بقضاء الله ولا يُصاب بقلق أو اكتئاب»، كما ذكر في الوقت ذاته أنه لا يقصد المتدين بالمسلم فقط، لكنه يقصد المسلم والمسيحي على حد سواء.

لما تجيب سيرة الدين «الأرتكاريا» تحصل

وأضاف «موافي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لم ينكر وجود علم الأمراض النفسية مطلقًا، ولم يُلمح لهذا الأمر مطلقًا، «هل يعقل أن أستاذا في كلية طب عمره 76 عاما ميعرفش تخصص اسمه طب نفسي في الطب، ده محدش بيكتب أدوية أمراض نفسية في مصر أكتر مني»، موضحًا أنه غضب للغاية بسبب الحملة التي شُنت ضده، كما أنه حزن للغاية من الفيديو الذي تم اقتطاعه من سياقه، لكنه تعود على مثل هذه الهجمات، «لما تجيب سيرة الدين الأرتكاريا تحصل».

المسلمون والمسيحيون المتدينون لا يصابون بالقلق والاكتئاب

وعن أن المسلم والمسيحي المتدينين لا يصابان بالقلق والاكتئاب وأقل تأثرًا بالأمراض النفسية، قال الدكتور حسام موافي، إن هذه ملاحظة وجدها في عيادته الخاصة، كما أنه يحوِّل بضع حالات يوميًا لزملائه من أخصائيي الطب النفسي، «في ناس عندهم لو اتكلمت عن الحجاب ميصحش، لكن لو تحدثت عن الشذوذ الجنسي حرية»، مضيفًا أن من رد على المشككين في كلامه حول الطب النفسي «يكفيهم»، فهناك نحو مليون شخص ردوا عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.