الملا: اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي اعتراف بأن مصر أصبحت مركزا لتداول الغاز

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توقيع اتفاقية التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، إورسولا فون دير لاين، ما هو إلا اعتراف رسمي منها أن مصر باتت مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز وأنها مركز دولي على مستوى الطاقة العالمي ومن ثم سيكون التعامل مع مصر على هذا الأساس ومن ثم ستكون الاتفاقية ستكون مظلة لمجموعة جديدة من الاتفاقات.

مذكرات تعاون ثنائي مع قبرص ولبنان والأردن

وأضاف الملا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «عندنا مذكرات تعاون ثنائي مع عدد من البلدان زي قبرص وإسرائيل ولبنان والأردن، ومن ثم توقيع المذكرة الأخيرة يعني فتح الباب لاتفاقات جديدة تعمل على زيادة وتكثيف كميات الغاز وزيادة عدد الفاعلين في العملية، ما سيؤدي لزيادة عدد الشركات والتنمية في هذا القطاع المهم والمحوري».

وأشار إلى أنّ الاتفاقية المبرمة في اليومين الماضين تمت بين مصر والاتحاد الأوروبي كاملاً وليس دولة واحدة فقط: «الاتفاقية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة وبالتالي فإن إبرام الاتفاقية أن الاتحاد الاوروبي وضعنا تحت الموردين الرئيسين للاتحاد الأوروبي».

جلستان مع كبار المسؤولين بأمريكا والاتحاد الأوروبي

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقد جلستي مباحثات مع كبار المسؤولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي وأمريكا، حيث شهدت الجلستان التأكيد على أهمية مذكرة التفاهم الثلاثية التي جرى توقيعها خلال أعمال المنتدى كخطوة مهمة للإسراع في استغلال موارد الغاز بمنطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي.

ويستهدف التعاون نقل الغاز إلى دول أوروبا، حيث أشار الوزير إلى أن المذكرة ستسهم في منح دفعة وتشجيع الشركات العالمية على أن تسرع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط؛ ما يسهم في تحقيق أمن الطاقة ورفاهية الشعوب.