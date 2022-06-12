لميس: مشهد الكرة المصرية مخجل وعبثي.. «اللاعيبة هتبص لإيهاب جلال إزاي؟»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مشهد الكرة المصرية عبثي باميتاز، مشددةً على أنها تشعر بالخجل أن يُرى ذلك المشهد في مصر.

وأضافت لميس، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أنه لم يتخيل أحد أن تحدث كل تلك الأمور في دولة بحجم مصر من جانب جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم الحالي: «محدش كان يتخيل إنه يستمع إلى هذه التصريحات الهزلية التي أدلى بها رئيس اتحاد الكرة جمال علام على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى ثم يخرج ينفي هذه التصريحات في منتصف الليل».

خطأ تناول إقالة جلال قبل مباراة مهمة

وتابعت بأنه كان يتعين على اتحاد الكرة تناول المشكلات والعمل على حلها، بدلا من التطرق إلى إقالة إيهاب جلال بهذه الطريقة: «بدل ما نتكلم في الإصلاح داخلين في دايرة تصريحات غريبة والمنتخب في كوريا الجنوبية ولا أعلم كيف يتم الحديث عن إقالة إيهاب جلال أو استبداله بينما هو في الطائرة؟! إزاي اللاعبين هيبصوا له، الحقيقة مشهد عبثي».

وأوضحت: «كنت أتوقع من اتحاد الكرة عقد اجتماعات تتحدث عن الإصلاح ونشوف القوانين واللوائح التي تحتاج للتغيير، مبيعملوش كده قاعدين بس يدافعوا عن أنفسهم ومهاجمة الآخرين فقط».

تصريحات مثيرة للجدل

كان جمال علام رئيس اتحاد الكرة، قد أشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه كلف عضوي الاتحاد بالبحث عن مدير فني جديد، وعندما أحدثت تصريحاته جدلا واسعا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أصدر بيانا رسميا نشره عبر الصفحة الرسمية لـ«الجبلاية» على «فيس بوك»، وأكد أن ما يتم تناقله بشأن المدير الفني للمنتخب الوطني ليس صحيحا.