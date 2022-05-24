إصابة مشجع للنادي الإسماعيلي بأزمة قلبية بعد مباراة البنك الأهلي

أصيب محمد أبو أدهم، مشجع للنادي الإسماعيلي، بأزمة قلبية حادة دخل على إثرها مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج عقب تعادل ناديه مع البنك الأهلي في مباراته الأخيرة.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية، إن المريض وصل مصابًا بأزمة قلبية اضطروا على إثرها لإجراء 3 دعامات، وإلحاقه بالعناية المركزة لعدم استقرار حالته.

حضر عقب مباراة البنك الاهلي

وأضافت المصادر أن المريض حضر مساء أول أمس عقب مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي، وخضع للإسعافات اللازمة في قسم الطوارئ ثم قسم القلب.

وبحسب شهود عيان ومقربون من «أبو أدهم»، فإنه كان يعمل على توفير تذاكر حضور المباريات للجماهير، بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال، وأبناء الإسماعيلية.

ويحرص أبو أدهم على حضور مباريات الإسماعيلي داخل المحافظة وخارجها بمرافقة نجله الأصغر، فيما التقط صورة أخيرة له قبل مباراة البنك الأهلي مرتديًا تيشيرت النادي.

وقال أحد الجماهير إنه كان يوزع عددًا من «السكارفات» الخاصة بعلم الدراويش، لتحفيز الجماهير للتشجيع طوال المباراة.

تعادل الإسماعيلي والبنك الأهلي

وتعادل الإسماعيلي مع البنك الأهلي في مباراته الأخيرة إيجابيًا بهدفين لكل منهما، ما وضع الإسماعيلي في الترتيب الخامس عشر في جدول الدوري.

وشهد الإسماعيلي عدة تعادلات وهزائم متكررة في الأسابيع الأخيرة قبل رحيل الجهاز الفني، وتعيين جهاز جديد بقيادة حمزة الجمل وحسني عبد ربه، تسببت في تأخره في الجدول وتهديده بالهبوط.

ونجح الإسماعيلي في الفوز في مبارتين متتاليتين في الأسابيع الأخيرة، قبل أن يتعادل أمام البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت على أرضه في إستاد الإسماعيلية ووسط جمهوره.