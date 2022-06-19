نجوم الفن يهنئون محمد عادل إمام بفيلمه الجديد: مبروك يا «عمهم» يا جامد

حرص عدد كبير من نجوم الفن علي تهنئة الفنان محمد عادل إمام بعد الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم «عمهم» والمقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى.

ومن ابرز الفنانين الذين حرصوا علي تهنئة محمد عادل إمام بعد نشر البوستر الرسمي لفيلم «عمهم» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

الفنان أحمد الشامي علق على البوستر قائلا: «ألف مبروك يا حبيبي بالتوفيق والنجاح إن شاء الله»، وقال الشاعر الغنائي تامر حسين: «مبروك يا حبيبي بالوفيق إن شاء الله».

وعلق الشيف علاء الشربيني قائلا: «ماشاء الله دي الأفلام اللي بتفتح النفس ياعمهم يا جامد، الزعيم الصغير»، كما علقت هدى المفتي إحدى بطلات العمل قائلة: «مبروك».

فيلم «عمهم» ينافس في عيد الأضحى

ويتنافس الفنان محمد عادل إمام علي شباك التذاكر من خلال فيلم «عمهم» والذي يجسد من خلاله دور ملاكم يتنافس على بطولات الجمهورية.

ويظهر محمد عادل إمام خلال هذا الفيلم بلوك مختلف، حيث صبغ شعرة باللون الأصفر كما يظهر بعضلات وجسم رياضي، وظهر هذا خلال البوستر الدعائي للفيلم.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي

بلاد يعرض فيها فيلم «عمهم»

وكشف محمد عادل إمام منذ أيام عن البلدان التي يتم عرض فيلم «عمهم» فيها، وذلك عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «توكلنا على الله عمهم يغزو العالم 7 يوليو بجميع سينمات مصر إن شاء الله، ويوم 21 يوليو بسينمات السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا، كوناكري، مدغشقر، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السنغال، جيبوتي، تشاد، توجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا».