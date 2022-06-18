وزيرة دفاع التشيك: سلوفاكيا تطلب منا المساعدة في حماية مجالها الجوي

طالبت وزيرة دفاع التشيك، اليوم السبت، سلوفاكيا المساعدة في حماية مجالها الجوي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

توقف الحلات الجوية في مطار براغ

وفي وقت سابق قال المطار ووكالة خدمات الملاحة الجوية في التشيك إن مطار براغ كان يعمل بقدرة محدودة بعد أن خرج نظام مراقبة الحركة الجوية من الخدمة، مما أدى إلى تأخيرات في المغادرة، ويشار إلى أنّ المشكلة كانت فنية وأوقفت جميع المغادرين عن اللحاق برحلاتهم.

وقال ريتشارد كليما المتحدث باسم ANS في اتصال هاتفي: «لقد استأنفنا الوصول والمغادرة لمطار براغ، ولكن بقدرة محدودة، ونحلل سبب المشكلة ونعمل على إعادة تشغيلها مرة أخرى في أسرع وقت ممكن».