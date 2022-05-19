الصحة تبحث الاستفادة من تجربة التشيك لتوطين صناعة الأجهزة الطبية في مصر

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، بمسؤولي 6 شركات متخصصة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في دولة التشيك.

توطين صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية في مصر

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ اللقاءات تأتي على هامش مشاركة الوزير في منتدى «التشيك - أفريقيا» الذي يعقد على مدار 3 أيام في العاصمة الشيكية «براغ»، بهدف الاستفادة من التجربة التشيكية في توطين صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات في مصر، وبحث التعاون مع الشركات الاستثمارية الأجنبية، من خلال إنشاء مصانع للتجهيزات والمستلزمات الطبية، ونقل تكنولوجيا التصنيع.

تجهيز سيارات الإسعاف

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ برنامج لقاءات الوزير تضمن عقد اجتماع مع إحدى الشركات المتخصصة في تجهيز سيارات الإسعاف، لبحث إمكانية الاستفادة بخبراتهم في تطوير أسطول سيارات هيئة الإسعاف.

وقال عبدالغفار، إنّ الوزير التقى بممثلي شركات تشيكية متخصصة في تجهيز غرف العمليات، كما التقى صناع الأثاثات الطبية الخاص بتجهيز وفرش المستشفيات، وذلك في إطار العمل على تطوير المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

يذكر أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، شارك في منتدى «التشيك - أفريقيا» الذي تستمر فعالياته من 17 إلى 19 مايو الحالي، وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.