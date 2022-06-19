مخترع الـ«واي فاي»: اقترحت تكنولوجيا wfdm للانتقال من الجيل الأول للثاني

قال الدكتور حاتم زغلول، العالم المصري مخترع «الواي فاي»، إنه تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم الاتصالات، وعندما تخرج سافر للخارج بهدف الدراسة العلمية واستكمال الحصول على الماجستير والدكتوراه في الفيزياء في مجال المغناطيسية والاتصالات أنتجوا الاتصالات اللاسلكية.

المصريين شاطرين في أي مكان

وأضاف «زغلول»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه كان يعمل في شركة للاتصالات في كالجاري بكندا، ورغبت الشركة في أن يساعدهم في النقل من الجيل الأول للجيل الثاني في الموبايل، وجرى دراسة التكنولوجيات المقترحة فتبين أن السرعات ضعيفة للغاية.

وأشار إلى أنه اقترح للشركة تكنولوجيا wfdm والتي بني على أساسها الواي فاي والفور جي، وبعد ذلك جرى بنى عليها الثري دي.

وقدم نصائح للشباب، قائلا: «اتركوا الاحباط والكلام الساذج، فالعلم والدراسة يحدثان فارقا كبيرا، الشاطر في العلم هيبقى شاطر في أي حتة»، لافتا إلى أنه من الأفضل أن يفعل الشخص الأشياء التي يحبها، وأن يفعل ذلك بشكل مستمر وبكثرة، وبنوع من الإخلاص.

وتابع: «لو طالب متأخر دراسيا في مصر هيبقى متأخر حتى لو سافر كندا، لكن لو كان متفوق في مصر بيبقى متفوق في كندا بفارق شوية، الشاطر في مصر شاطر في أي حتة».

وأكد أن المتفوقين يحصلون على منح للتفوق، متابعا: «في أقل الإيمان بيشيلوا المصاريف، وفي الجامعة اللي كنت فيها كان كل طالب بياخد منحة في الماجستير».

نصف العالم بلا شبكات للاتصالات

ولفت إلى أنه يسعى لدخول الاتصالات في الدول والمناطق التي لا تصل إليها، فنصف الكرة الأرضية لا تصل إليها الاتصالات، تحديدا 43% أو 45%، «الناس دي مشافتش التو جي والثري جي، والإنترنت دلوقتي زي المياه والهوا والكهرباء لازم الكل يبقى عنده الحاجات دي».

وأوضح أنه وضع خليطًا من 3 تكنولوجيات فاستخدم الـ «فور جي»، وأجرى تعديل نسبي على الواي فاي: «عدلنا في الواي فاي عشان تشتغل في نفس قدرة الموبايل»، وجرى إضافة تقنية اللامركزية في المعلومات، وهذا الخليط أدى لخفض سعر الاتصالات 10 مرات، ويتم حاليا بناء شبكات في أفريقيا.