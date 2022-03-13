كيف تكتشف سرقة «الواي فاي»؟.. خبير اتصالات يجيب

إذا كنت تعاني من بطء الإنترنت المنزلي، وتعتمد في ذلك على شبكة الواي فاي، فمن المؤكد أن شبكة الإنترنت الخاصة بك تمت سرقتها، عبر العديد من الطرق التي يكشف عنها خبير الاتصالات المهندس إسلام خالد، الذي أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه أصبح حاليا من السهل اختراق الشبكة عبر عدة برامج على الهاتف المحمول يستخدمها المخترقون للاستفادة بإنترنت مجاني.

وقال خبير الاتصالات لـ«الوطن»، إن بدون تأمين شبكة الإنترنت الخاصة بك بشكل جيد فأنت معرَّض فعلا للسرقة، موضحا أن هناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كانت شبكة الواي فاي الخاصة بك مخترقة أم لا، منها على سبيل المثال نفاد الباقة سريعا، دون الاستفادة منها، بالإضافة إلى بطء شبكة الإنترنت.

سرقة شبكة الواي فاي تُعرضك لقرصنة بياناتك على الكمبيوتر والموبايل

وتابع خالد أن الأخطر في موضوع سرقة الواي فاي ليس فقط نفاد الباقة وإنما القراصة لديهم القدرة على الدخول على الأجهزة المتصلة بشكبة الواي فاي الخاصة بك وإصابتها بفيروسات خبيثة أو فيروسات فدية سرقة بعض البيانات الخاصة بك من على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.

وأشار خبير الاتصالات إلى أن هناك بعض التطبيقات التي لديها القدرة على اختراق شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور، موضحا أن هذه التطبيقات تستغل الثغرات الأمنية الموجودة في الراوتر، حيث توفر اتصالا مجانيا للمخترق.

طرق حماية شبكة الواي فاي من الاختراق

وللحماية من الاختراق نصح «خالد» المستخدمين، بعمل تغيير لعنوان IP الخاص بالراوتر، واختيار كلمات مرور قوية يصعب على الهاكرز الوصول اليها، ويمكن فعل ذلك بسهولة من خلال الدخول إلى إعدادات الراوتر، وتقليل مدى إشارة واي فاي للتحكم في قوة بث الإشارة ومداها، حتى لا تتجاوز حدود المنزل، إخفاء اسم الشبكة.