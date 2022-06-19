النطق بالحكم على المتهم بهتك عرض طفلة بحلوان بعد قليل.. «أوهمها بحبه لها»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، جلسة محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بمنطقة حلوان، وذلك بعد إيهامه لها بحبه والزواج منها.

وأجلت هيئة المحكمة، الجلسة الماضية، لليوم الأحد، للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة وأمانة سر محمد طه وعبدالمسيح فل.

أوهمها بحبه ورغبته في الزواج منها

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات، قيامه في عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، حال كون المجني عليها طفلة وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها، بغير رضاها جنسيا حال كونها لم تبلغ 18 عاما، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فبادلته ذلك، ولم تكن تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونة المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية معها، وهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها ولما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إقامة علاقتهما غير الشرعية.

اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة

وجاء في تحريات المباحث، التي أجراها نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان، بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة كما جاء بأقوال المجني عليها، وعزا قصد المتهم مواقعتها جنسيا كرها وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية أن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة.