المؤبد لـ مسن هتك عرض طفل داخل الحضانة بعين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، رجلا مسنا بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفل بمنطقة عين شمس.

تقرير الطب الشرعي

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 22181 لسنة 2021 جنايات عين شمس، قيام المتهم «محمد .ح»، 72 عاما، مشرف بحضانة، بهتك عرض الطفل المجني عليه «ياسين. ن» بالقوة حال كونه مشرفا بالحضانة التي يتردد عليها الطفل، بأن اصطحبه عنوة داخل دورة المياه وجرده من ملابسه وهتك عرضه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

عندما تلقَّت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس إبلاغاً من أحد الأشخاص بأن طفلا قد تعرض لعملية هتك عرض من أحد الأشخاص بعمله داخل الحضانة، وتبين صحة البلاغ والتحريات، تم القبض على المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت النيابة، بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات.