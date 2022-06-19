طقس الإسماعيلية اليوم.. شبورة مائية بالطرق واستقرار درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، استقرارا في درجات الحرارة، بالتزامن مع انخفاضها الأسبوع الماضي بعد ارتفاع ملحوظ.

وشهدت الطرق السريعة والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة شبورة مائية، ظهرت على السواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى الوجه البحري.

أجواء حارة على شمال البلاد

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي خلال هذه الفترة من العام.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للهيئة، أن أجواء حارة تسود شمال البلاد، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال الفترة المقبلة، ولكنها في المعدل الطبيعي خلال هذا الوقت من السنة، ولا توجد زيادة في درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة بالقاهرة والوجة البحري بين 34 :35 درجة، وفي جنوب الصعيد بين 40 :41 درجة.

سيولة مرورية علي الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون وقوع أي حوادث مع انتشار الخدمات علي طرق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - بورسعيد»، ومحور 60 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وكانت محافظة الإسماعيلية، شهدت خلال الأسابيع الماضية، رفع حالة الطوارئ في المراكز والأحياء على مدار الأيام الماضية بالتزامن مع موجة ارتفاع درجة الحرارة.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية باستبدال أسلاك الكهرباء العارية في القرى بأخرى معزولة، وصيانة محولات الكهرباء لتحمل الجهد وضمان عدم انقطاع التيار خلال موجة ارتفاع الحرارة.