مناقشة الأفلام الفائزة بمسابقة الطلبة في مهرجان الإسماعيلية بنادي سينما الشباب

أقيمت مساء اليوم، فعاليات نادي سينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بمركز الحرية والإبداع في الإسكندرية.

عرض الأفلام الفائزة بالمسابقة

وخلال فعاليات النادي تم عرض الأفلام الفائزة بمسابقة الطلبة بالدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، حيث عرض كل من الفيلم التسجيلي «كيف تجعل اثنين يقعان في الحب؟» للمخرجة بسمة شيرين، والفيلم الروائي القصير «لقمة المستحية» إخراج ماريو رمزي، والفيلم الروائي القصير «دي أول مرة» إخراج أحمد رؤوف.

وقال المخرج ماريو رمزي عن فيلمه «لقمة المستحية» قائلا: حاولت أن أقدم الواقع بشكل عبثي مختلف، من خلال مسرحية هزلية تؤكد على تخبط الإنسان فيما يعنيه وفيما يرفضه من خلال اختياره لشيء محدد.

يذكر ان الفيلم حاز على جائزة لجنة التحكيم لأفلام الطلبة، وذلك في حفل ختام مهرجان الإسماعيلية بدورته الـ 23، وقدمت الجائزة شركة سينرجي عن طريق المنتجة رشا جودت

وعقب عرض الأفلام بحضور زينب عزيز أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور الذي أبدى إعجابه بها.

الناقد إسلام علي يدير ندوة الأفلام

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية، يقام بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ويشرف عليه الناقد السينمائي إسلام أحمد علي مدير النادي.

يذكر أن جميع فعاليات المركز القومي للسينما، تقام بالمجان للجمهور ومحبي السينما.