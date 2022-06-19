فى لفتة إنسانية.. د. خالد عبد الغفار يحقق حلم سيدة مسنة طلبت منه سكنا خلال زيارته لطنطا

فى لفتة إنسانية نبيلة، استجاب د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لطلب سيدة مسنة في العقد السادس من العمر من منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بتوفير مسكن لها، حيث استوقفت السيدة المسنة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال تفقده مستشفى المجمع الطبي للتأمين بطنطا قائلة له:"نفسي في مسكن وأنا دعيت ربنا إني أقابل حد يجبر بخطري ويحقق طلباتي".

وعلى الفور وجه الوزير خالد عبد الغفار بتوفير مسكن لها قائلا : "أديني إسمك ونمرتك عشان أتواصل معاكي".

ولاقت استجابة د. خالد عبد الغفار لطلب السيدة المسنة ردود فعل إيجابية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتلك اللفتة الإنسانية التى تؤكد أننا بحق فى الجمهورية الجديدة.

وكان وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان قد أجرى زيارة لمحافظة الغربية، لتفقد عددا من المستشفيات والمنشأت الصحية والجامعية، ومنشأت التأمين الصحى ومشروعات حياة كريمة.