ضبط 72 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال 8 أيام

كثفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع مسؤولي الضبطية القضائية بشركات التوزيع بجميع المحافظات، حملاتها المكبرة؛ لضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، حفاظًا علي حق الدولة والمواطن؛ للحفاظ على استقرار الشبكة، خاصة في ظل زيادة الاحمال بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين للحفاظ على حق الدولة والمواطن معا

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع المحافظات من تحرير 71 ألفا و905 محاضر سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد، خلال 8 أيام، منها 71 ألفا و239 و964 محضرا خلال 6 أيام، و13 ألفا و486 محضرا في اليوم السابع، و13 ألفا و783 محضرا في اليوم الآخير، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على حق الدولة والمواطن معا.

كيف يمكنك الإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من الطرق تمكن المواطن من الإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة نتيجة تعدي البعض على الشبكة، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال، إضافة إلى أنّها تكبد شركات توزيع الكهرباء خسائر كبيرة وهي كالتالي:

- الطريقة الأولى هي الاتصال على الخط الساخن 121.

- الطريقة الثانية هي إرسال شكوى إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على عنوان البريد الإلكتروني التالي complaints@egyptera.org.

- الطريقة الثالثة هي إبلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه.

- الطريقة الرابعة هي الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنــــــــــا، وسيجرى اتخاذ اللازم.

الإجراءات المتبعة عند الإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء

وطالبت الشركة القابضة للكهرباء، المُبلغ بضرورة اتباع الإجراءات التالية:

- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

- تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، «سكنية أم صناعية أم تجارية».

- إدخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.