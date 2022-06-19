عطل فني بمطار هيثرو في لندن يضع الركاب في مأزق: «سافروا من غير شنط»

تكدست أمتعة المسافرين في مبنى الركاب 2 في مطار هيثرو في لندن، بعد حدوث عطل فني، ما أدى لسفر الركاب دون حقائبهم وفقا لما نقلته شبكة «بي بي سي» البريطانية عن إدارة المطار.

وقال المطار، إن بعض الركاب اضطروا إلى السفر من دون حقائبهم، بينما واجه آخرون تأخيرًا عند تسجيل الوصول، واشتكى المسافرون من مطار هيثرو على وسائل التواصل الاجتماعي من الانتظار لمدة ساعتين عند استلام الأمتعة.

سبب عطل مطار هيثرو في لندن

وذكر مطار هيثرو في لندن، في بيان صدرعنه، أنّ الخلل أُصلح الآن، ويعمل موظفو المطار، على لم شمل الركاب بأمتعتهم إذا اضطروا إلى السفر دونها، واعتذرت متحدثة باسم المطار قائلة: «في وقت سابق اليوم كانت هناك مشكلة فنية في نظام الأمتعة في المبنى 2 والتي تم حلها الآن».

وتابعت: «يمكن للمسافرين الآن تسجيل الوصول كالمعتاد، ولكن عددًا من الركاب الذين غادروا المبنى رقم 2 في وقت سابق اليوم ربما سافروا دون أمتعتهم، ونحن نعمل عن كثب مع شركات الطيران لإعادة الركاب بأمتعتهم في أقرب وقت ممكن. نأسف لحدوث اضطراب في رحلات الركاب».

ضغوط مستمرة على مطارات المملكة المتحدة

وأظهرت الصور المُلتقطة من داخل مطار هيثرو مشاهد لـ«سجادة أمتعة ضخمة» في صالة أمتعة مطار هيثرو في لندن، ويشار إلى أنّ الضغوط المستمرة التي تواجهها مطارات المملكة المتحدة مع استمرار فوضى السفر لا تزال قائمة.

واشتكى الركاب في جميع أنحاء البلاد من اضطرابات جماعية، مع وجود طوابير طويلة خارج المحطات وخسر الكثير منهم مئات الجنيهات بسبب ضياع الرحلات الجوية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه صناعة الطيران من نقص في الموظفين بعد السماح لآلاف الأشخاص بالرحيل خلال جائحة فيروس كورونا.

من جهته قال مطار جاتويك في لندن، يوم الجمعة الماضية، إنه سيقلل عدد الرحلات اليومية خلال فترة الصيف المزدحمة للمساعدة في معالجة قضايا التوظيف.