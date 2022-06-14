موسكو: سلطات دونيتسك مستعدة لسماع مطالب لندن بشأن مواطنيها المعتقلين

أفاد موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل، نقلًا عن الكرملين، بأنَّ سلطات دونيتسك مستعدة لسماع مطالب لندن بشأن البريطانيين المعتقلين.

وكانت سلطات جهورية دونيتسك الشعبية، ألقت القبض على عدد من المقاتلين الأجانب، الذي يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، وكان من بينهم جنسيات بريطانية.

عائلات المعتقلين يطالبون بريطانيا بالتدخل

وناشدت عائلات بريطانية الحكومة التدخل للإفراج عن مواطنيها، وخاصة مع تخوفهم أن يتعرضوا للإعدام، مع غموض موقف روسيا تجاههم، إذ أعلنت القوات الروسية أن من يتم أسرهم من جنسيات أخرى غير أوكرانية لن يطبق عليهم قانون الأسرى في الحروب.

وأعلن الكرملين أنَّه يبدي ثقته في استعداد مسلحي دونيتسك للاستجابة لأي طلب قد تقدمه لندن للعفو عن بريطانيين صدر بحقهما حكم بالإعدام.

أحكام بالإعدام بحق البريطانيين

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» قبل 5 أيام، أن المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية، الموالية لروسيا، أصدرت حكمًا بالإعدام على البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة.

وذكر بافيل كوسوفان محامي أحد الرجال الثلاثة للوكالة الروسية أن المتهمين سيستأنفون الحكم.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنَّ المحكوم عليهم الثلاثة لديهم فرصة تقديم التماس لقيادة جمهورية دونيتسك الشعبية للرأفة، مشيرة إلى أنه في حال قبول الالتماس سيتم تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.