آلاف البريطانيين يحتشدون في العاصمة لندن احتجاجا على غلاء المعيشة

تدفقت حشود ضخمة على العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، حيث تظاهر الآلاف للمطالبة بأن تبذل الحكومة المزيد لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون فواتير ونفقات أخرى ترتفع بسرعة أكبر من أجورهم، واحتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية وعالمية.

