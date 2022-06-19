الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. رطوبة عالية وزيادة فترات سطوع الشمس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر شهدت استقرارا في الأحوال الجوية الأسبوع الماضي، وكان متوسط درجات الحرارة بين 33 و34 درجة مئوية.

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف: «هذا الأسبوع سيشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة، لأن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من شبه الجزيرة العربية مرورا بالبحر المتوسط، وبالتالي فإن هناك ارتفاعا طفيفا في نسب الرطوبة».

ارتفاع نسب الرطوبة سيجعلنا نشعر بدرجات حرارة أعلى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الإرتفاع الطفيف في نسب الرطوبة سيجعلنا نشعر بدرجات حرارة محسوسة أعلى من قيم الحرارة التي يتم ذكرها في النشرات مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وستكون الأجواء في النهار حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومن حارة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وذلك في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.