«المنشآت الفندقية» تضع الخريطة التدريبية للعاملين بالفنادق لمدة 6 أشهر

قال هيثم نصار عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية،إنه فى إطار الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة وخطة وزارة السياحة والأثار لرفع كفاءة العنصر البشرى للنهوض بقطاع السياحة وضمان مستوى الخدمات المقدمة للسائح وقرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة رقم 295 لسنة 2021 بشأن التدريب، فقد أعدت الغرفة بالتعاون مع الإتحاد المصرى للغرف السياحية الأجندة التدريبية للعاملين بالفنادق «الموسم السادس» والتى ستبدأ إعتبارا من يوم 16 يوليو المقبل ولمدة 6 أشهر.

الدورات وفقا للاحتياجات التدريبية للعاملين بالفنادق

وأضاف رئيس لجنة التدريب بغرفة المنشآت الفندقية خلال المنشور الدورى رقم 101 لعام 2022 والذى تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية أن الأجندة تم إعدادها وفقا لأحدث بحث ميدانى أجرته الغرفة للإحتياجات التدريبية للعاملين ، ومكونات الموضوعات التدريبية والموظفين المستهدفين فى كل برنامج.

ولفت إلى أنه تم تحديد تواريخ إقامة التدريب خلال الـ 6 أشهر ووضع الترتيبات المطلوبة لتنفيذ التدريب وبيانات التواصل مع منسق التدريب بكل منطقة جغرافية.

بدء دورات الممارسات الخضراء للعاملين بفنادق شرم الشيخ غدا

وفى سياق متصل تبدأ غرفة المنشآت الفندقية غدا الإثنين دورات تدريبية للعاملين بفنادق شرم الشيخ بأحد فنادق منطقة هضبة أم السيد،موضحة أن تلك الدورات ستكون عن الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من آثار تغير المناخ.

وأشارت الغرفة إلى أنه سيجري عقد عدد من ورش العمل الإلزامية والدورات التدريبية لتوعية جميع العاملين بالصفوف الأولى والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف بجميع فنادق مدينة شرم الشيخ حول موضوع الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من أثار تغير المناخ.

يشار إلى أن فنادق شرم الشيخ بدأت فى الإستعداد الجدى لاستضافة المدينة لمؤتمر المناخ العالمى فى دورته الـ 27 والذى تستضيفه المدينة نوفمبر المقبل،وذلك من خلال حصولها على شهادة النجمة الخضراء وذلك فى إطار تحول كل الفنادق لتكون صديقة للبيئة.