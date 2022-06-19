المنشآت الفندقية: حملة ترويجية لجذب السياح العرب إلى مصر خلال الصيف

قال بيتر ناثان، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار ستطلق خلال الأيام المقبلة، حملة ترويجية موجهة للدول العربية لجذب السياح العرب لزيارة مصر خلال فصل الصيف الحالي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة زيادة فى أعداد السياح العرب الوافدين لمصر لاسيما من دول الخليج العربى.

زيادة نسب الإشغال بفنادق الجمهورية

وأضاف «ناثان»، لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر ستسهم فى إحداث انتعاشة كبيرة فى إشغالات المنشآت الفندقية ولاسيما المتواجدة بالقاهرة الكبرى وشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون السياح العرب، هم الأكثر تواجدا فى عدد من المدن السياحية المصرية خلال شهور الصيف لاسيما القاهرة وشرم الشيخ، متابعا أن الحجوزات العربية إلى مدينة شرم الشيخ خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين سترفع نسب الإشغال بفنادق المدينة إلى نحو 75%.

نسب الإشغال بفنادق القاهرة وصلت لـ 90%

من جانبه قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياح العرب رفعوا نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى حاليا لتصل إلى أكثر من 90%، موضحا أن نسب الإشغال بفنادق العاصمة المصرية ستشهد زيادات بداية من شهر يوليو المقبل وفى إجازات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن معدلات الحركة الوافدة من الدول العربية للغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي جيدة.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر قادرة على تعويض التراجع فى أعداد السياح جراء توقف قدوم السياح من أوكرانيا وروسيا إلى المقصد السياحي المصري، لاسيما وأن متوسط إقامة السياح العرب بمصر أعلى من سياح الدول الأخرى، فضلا عن أنهم مكرري الزيارة لمصر لأكثر من مرة فى العام .