التصريح بدفن سائق «توك توك» لقي مصرعه غرقا في ترعة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية، عقب إجراء مناظرة الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث، حيث تبين أنه يدعى «شهاب الدين ش»، 21 سنة، سائق «توك توك»

الشباب كان يمارس السباحة

وبإجراء التحريات، تبين أنه أثناء قيام الشاب بالسباحة لقي مصرعه غرقا، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية تمكنت من انتشال جثة سائق لقي مصرعه غرقا في مياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة، ونُقلت الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق، قررت التصريح بالدفن وتسليمه لذويه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من النجدة ببلاغ الأهالي بالعثور على جثة شخص بترعة الإسماعيلية.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لشخص يدعى «شهاب الدين ش.ح»، 21 سنة، سائق «توك توك»، تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة والتى قررت أصدرت قرارها السابق.

التصريح بدفن جثة طفل

في سياق آخر، صرحت جهات التحقيق بدفن جثة طفل عمره 12 سنة، عقب غرقه في بحر شبين بدائرة مركز شبين القناطر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد غرق طفل عمره 12 عاما في بحر شبين دائرة المركز، وانتقلت على الفور قوات الأمن وفرق الإنقاذ النهري، وبالحث عن الطفل تم العثور على جثته ويدعى «يوسف م ع»، 12 عاما، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحُرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة فصرحت بدفن الجثة.