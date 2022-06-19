الأولى بالإعدادية في البحيرة: السر في التقرب من الله وعدم تراكم الدروس

قالت علا رفعت الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الشهادة الإعدادية في البحيرة، والتي قالت إنها ابنة عامل نظافة وقررت تحويل مسار دراستها والالتحاق بالتمريض بسبب ظروف والدها المادية، إنها كانت تتمنى أن تصبح الأولى على المدرسة وتحصل على مجموع مميز حتى تدخل السعادة والسرور إلى قلوب كل أفراد أسرتها.

أبدأ يومي من الفجر وأصلي ركعتي قيام الليل

وأضافت الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الشهادة الإعدادية في البحيرة خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «كنت أبدأ يومي من الفجر، أصلي ركتي قيام الليل وأقرأ القرآن وأذاكر حتى أذهب إلى الدروس، وأذاكر دروسي أولا باول حتى لا تتراكم».

التقرب من الله وعدم تراكم الدروس أوصلاني إلى مكاني الحالي

وتابعت الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى الشهادة الإعدادية في البحيرة: «التقرب من الله وعدم تراكم الدروس أوصلاني إلى مكاني الحالي، كنت أتمنى الالتحاق بالتمريض، وأهلي شجعوني عليها، وبعض المبحطين قالوا لي إنني لن أتحمل مصروفات الثانوية العامة كما أنني قد لا أوفق فيها، لذلك فقد اتجهت إلى التمريض، لكن الآن أصبحت أمنيتي هي الالتحاق بكلية الطب وعاوزة أتعلم تعليم كويس».