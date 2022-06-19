تجهيز 5 محطات لانطلاق مشروع «كايرو بايك» بوسط القاهرة.. 250 دراجة

بدأت محافظة القاهرة، مع الجهات المختصة، الإعداد لتجهيز 5 محطات بشكل مبدئي كمقدمة لإقامة 26 محطة كمرحلة أولى بـ250 دراجة لمشروع «كايرو بايك» وسط القاهرة خلال الأيام المقبلة، وذلك لتشجيع ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين، للحد من الزحام والتلوث والحفاظ على البيئة وإنهاء أزمة المرور في أحياء وسط البلد، ومن المقرر دخول المشروع حيز التنفيذ منتصف شهر يوليو المقبل لإتاحة تأجير الدراجات أمام المواطنين.

45 محطة

ومن المقرر أن تكون القاهرة أول محافظة تشهد تنفيذ تجربة ركوب الدراجات، من خلال إقامة نحو 45 محطة خلال الشهور المقبلة تحت مسمى «كايرو بايك»، أو «دراجة القاهرة»، بالتنسيق مع المجتمع المدني والمهتمين بالبيئة، حيث يدعم المشروع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، وكذلك مؤسسة «دروسوس» السويسرية.

تقليل الزحام والحفاظ على البيئة

ورصدت «الوطن» بعض المعلومات عن مشروع «كايرو بايك» لخدمة المواطنين، والذي يركز على مناطق وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي، ومن أبرز مزايا مشروع الدراجات كما حددت محافظة القاهرة ما يلي:

- تشجيع ترك السيارات الخاصة وركوب الدراجات في وسط البلد، للحد من الزحام المروري.

- توفير تطبيق الموبايل (أبليكيشن)، حيث يمكن لأي مواطن حجز الدراجة.

- أسعار فى متناول الجميع، حيث أن قيمة الحجز لمدة ساعة واحدة جنيه واحد، واليوم الكامل بـ8 جنيهات.

- توفير خاصية التتبع «GPS» في الدراجات لضمان تأمينها، ومعرفة خط السير والحد من أي سرقات.

- تشغيل محطات ركوب الدراجات بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة.

- تركيب وصناعة الدراجات المستخدمة فى مشروع «كايرو بايك» يتم بأيد مصرية بنسبة كبيرة، وعلى مستوى عال من الجودة.

- يتم التركيز على محطات مترو الأنفاق ومحطات النقل العام خلال إقامة محطات الدراجات.

- المحطة الرئيسية للدراجات ستكون في ميدان التحرير، للربط بين كل المحطات.

- التركيز على منطقتي جاردن سيتي والزمالك في البداية، والوصول إلى ممشى أهل مصر.

- الحفاظ على البيئة، وذلك ضمن استعدادات قمة المناخ التي تستضيفها مصر.

- المرحلة الأولى لمشروع «كايرو بايك» تبدأ منتصف شهر يوليو المقبل.