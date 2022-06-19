16 إجراء من القاهرة لاستقبال امتحانات الثانوية.. منها تسيير حركة المرور

تنطلق، غدا الاثنين، امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وأصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عدة تعليمات لتوفير كل سبل الراحة لطلاب الثانوية، حيث يتخطى عددهم 100 ألف طالب وطالبة بالقاهرة، وذلك خلال فترة الامتحانات بالتنسيق بين مديرية التعليم بالقاهرة ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل والجهات المختصة ومن الإجراءات التي اتخذتها محافظة القاهرة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة ما يلي وفق تقرير المحافظة للأحياء والمديريات المعنية:

- منع وجود الباعة الجائلين في محيط المدارس أو الطرق المؤدية إليها ومنع أي وسائل إزعاج

تطهير محيط المدارس

- الحفاظ على نظافة محيط المدارس وتجميلها ورفع كفاءة أعمدة الإنارة.

- الاهتمام بالطرق المؤدية للمدارس

- لمواجهة حرارة الجو التركيز على وجود مراوح داخل اللجان و المياه المبردة

متابعة ميدانية

- التشديد على رؤساء الاحياء المتابعة الميدانية في محيط اللجان لاتخاذ ما يلزم

- التأكد من توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية وخلق جو مناسب

- التأكد من وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها وعملها بكفاءة.

- تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان

- تطهير مستمر لدورات المياه بالمدارس وتوفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى

تسيير الحركة المرورية

- تسيير الحركة المرورية خاصة الشوارع المؤدية لمقرات لجان الامتحان بالتنسيق مع مديرية الأمن

- التنسيق مع الصحة لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.

- نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أي أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

استراحات المراقبين

- متابعة استراحات المراقبين وعددها 64 استراحة بالقاهرة وتوفير الخدمات اللازمة.

- العمل على تأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين

- توفير مولد كهربائي بمواقع الكنترولات واللجان لمواجهة أي طارئ

- تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان