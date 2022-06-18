القاهرة: بدء إزالة عقارين آيلين للسقوط في منطقة السيدة عائشة «صور»

بدأت أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الأحياء، حصر العقارات ذات الخطورة الداهمة للتعامل معها خلال الفترة المقبلة، حفاظا على أرواح السكان.

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة تنفيذ إزالة لعقارين لخطورتهما الداهمة على أرواح المواطنين بمنطقة السيدة عائشة بحي الخليفة، في إطار إزالة العقارات الآيلة للسقوط، بما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين والمارة والممتلكات.

وبدأت الأجهزة التنفيذية بحي الخليفة أعمال إزالة العقارين رقم 19 و22 بعطفة القطانة، بمنطقة السيدة عائشة، والصادر بشأنهما قرارين من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي والتصديق عليهما، وذلك بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية للخطورة الداهمة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن العقار الأول عنوانه 19 عطفة القطانة، ومكون من ثلاثة أدوار وأرضي وحوائط حاملة من الحجر والدبش القديم وأسقف خشبية، وصادر له قرار إزالة، حيث تبين وجود انهيار بسقف الدور الأرضي بالجزء الداخلي، وشروخ نافذة بالحوائط، وهبوط أرضي بمدخل العقار والدور الأرضي، مع تلف الصرف الصحي، حيث صدر له قرار بإزالة العقار حتى سطح الأرض، مع إخلائه حماية للأرواح والمارة والسكان.

توجيهات لرؤساء الأحياء

وأضافت نائب المحافظ، أنه تم البدء أيضا في إزالة العقار رقم 22 بنفس الموقع، والمكون من دور أرضي ودوريين علويين وبه شروخ نافذة بالواجهة والحوائط، وشددت على عمل الصلبات والتحفظات اللازمة قبل وأثناء تنفيذ الإزالة بمعرفة الحي.

وأصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها لرؤساء أحياء المنطقة بالمتابعة المستمرة بهذا الشأن، مع حصر شامل لكافة المنشآت الآيلة للسقوط بنطاق كل حي، وإعداد تقارير وافية وفورية بكل المعلومات والتفاصيل وإجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

خطورة داهمة

وناشدت نائب المحافظ، بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق أحياء الجنوبية، لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية.

كما شددت على مواصلة التصدي لأعمال البناء المخالف على مستوى أحياء المنطقة الجنوبية، مع تكثيف الحملات على مدار اليوم لرصد أعمال البناء المخالفة، والقضاء عليها في المهد وعدم عودة البناء المخالف.