الفيوم تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ7 إجراءات.. رفع الإشغالات

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 7 قرارات مهمة استعداداً لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022، موجهاً المسؤولين بضرورة تطبيق تلك القرارات قبل انطلاق الامتحانات، لتوفير الراحة اللازمة للطلاب، ومنع الإزعاج والتوتر عنهم.

وأبرز تلك القرارات التي اتخذها المحافظ إلغاء الأسواق في جميع الطرق المؤدية للجان الامتحانات، وبمحيط اللجان في مختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم، إضافة إلى بعض القرارات التي تتعلق بالصحة العامة للطلاب.

استعدادات الثانوية العامة

واستعداداً لامتحانات الثانوية العامة، أمر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإلغاء جميع الأسواق التي تقع في الطرق والشوارع المؤدية إلى لجان امتحانات الثانوية العامة في مختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك لتوفير السيولة المرورية للطلاب، وعدم إعاقتهم عن الوصول إلى لجان الامتحانات في موعدهم، إضافة إلى التخلص من الضوضاء في المناطق المحيطة بلجان الامتحانات، لتوفير الهدوء اللازم للطلاب، موجهاً رؤوساء المدن بمتابعة تنفيذ ذلك القرار.

توفير عدد من سيارات الأجرة

ووجه محافظ الفيوم، مسؤولي المواقف والمرور، بالتنسيق مع رؤوساء مجالس المدن، للتأكد من تدبير سيارات الأجرة اللازمة وبكثافة في جميع مواقف السيارات، لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات، ومنعاً لاستغلالهم أو رفع تسعيرة الركوب المقررة عليهم استغلالاً لحاجتهم للذهاب إلى اللجان سريعاً.

زائرات صحيات وإسعاف

وأكد الأنصاري، ضرورة توفير زائرة صحية في كل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مرفق إسعاف الفيوم، لتوفير وتخصيص سيارة إسعاف لمرافقة الطبيب، وتيسير وصوله إلى اللجنة محل الشكوى في حالة وقوع أي ظروف طارئة.

منع انقطاع المياه

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة مراجعة مشكلات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق المحيطة بالمدارس التي ستضم لجان امتحانات الثانوية العامة، والتأكد من عمل الصيانة اللازمة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، منعاً لانقطاع المياه خلال الامتحانات، مُشدداً على ضرورة التعامل الفوري مع أي بلاغ أثناء فترة الامتحانات.

توفير كافة المرافق

وشدد «الأنصاري» على توفير المرافق في كل اللجان، ومراجعة احتياجات كل لجنة من الخدمات اللازمة، من خلال فريق من المتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز، إضافة إلى عمل قائمة بأرقام التليفونات الخاصة بمسئولي كل لجنة وربطها بمديرية التربية والتعليم، لمعرفة أي شكوى فور حدوثها والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث خلال الامتحانات.

15 ألفا و779 طالبا بالثانوية

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 15 ألفا و779 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات في 42 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، كما تم تجهيز 19 استراحة لمراقبي وملاحظي الامتحانات.