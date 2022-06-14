محافظ الفيوم يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام: الحد الأدنى 225 درجة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، للعام الدراسي 2022-2023، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وسماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

225 درجة الحد الأدنى للثانوي العام بالفيوم

وأوضح محافظ الفيوم، أنه جرى تحديد درجة الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023، على مستوى محافظة الفيوم، بمجموع 225 درجة، والمدارس الفنية الفندقية بمجموع 195 درجة، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بمجمع 205 درجات.

أضاف في بيان عن المحافظة، أن فصول الخدمات المسائية تقبل الحاصلين على الشهادة الإعداديه لهذا العام، بما لا يتجاوز النسبة المقررة 25% من إجمالي المقبولين في الثانوي العام، والمدارس الخاصة تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام حسب الطاقة الاستيعابية المرخص بها لكل مدرسة.

140 درجة بداية تنسيق الثانوي الفني بالفيوم

وتراوحت درجات القبول بالمدارس الفنية الزراعية، من 140 درجة إلى 160 درجة، بواقع 160 درجة لمدرستي الفيوم الزراعية، وطامية الزراعية المشتركة، و158 درجة للقبول بمدرستي أبشواي الزراعية، والهواري الزراعية بسنورس، و140 درجة لمدرسة الفيوم الزراعية «مهني بنين» لخريجى الإعدادية المهنية.

وتراوحت درجات القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي، من 175 درجة إلى 190 درجة، عدا الفيوم الصناعية الميكانيكية «مهني بنين» والفنية بنات الجديدة «مهني بنات» لخريجي الإعدادية المهنية، إذ جاء الحد الأدنى للقبول بهما 140 درجة، فيما جاء الحد الأدنى للتنسيق بمدارس التعليم التجاري بمجموع درجات يتراوح من 165 درجة إلى 175 درجة، وبالنسبة للقبول بمدارس التعليم الفنية «خدمات» الفندقي والزراعي بمجموع 155 درجة، والصناعي 160 درجة، والتجاري 140 درجة.

الأحد المقبل بداية التقديم للثانوي العام والفني

وأوضحت سماح محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن موعد التقديم يبدأ الأحد المقبل الموافق 19 يونيو 2022، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية والفنية، للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس، لافتة إلى أن محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بنسبة نجاح 73.35% على مستوى المحافظة، وعدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألفاً و579 طالباً وطالبةً، حضر منهم 63 ألفاً و633 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 46 ألفاً و676 طالباً وطالبةً.