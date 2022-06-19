المخرج أشرف فايق يعود للعمل بعد جراحة في القلب: رصيد حبكم يقوم جمل

أعلن المخرج أشرف فايق، عودته إلى العمل، واستئناف مهامه، بعد فترة توقف، بسبب أزمة صحية ألمّت به، واستدعت دخوله المستشفى، وإجرائه عملية جراحية بالقلب «قسطرة»، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أجرى قسطرة في القلب الأسبوع الماضي

وكتب أشرف فايق، منذ قليل، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، معلنًا شفاءه وممارسة مهامه بعد أزمته الصحية، بقوله: «الحمد لله، العودة للعمل».

أشرف فايق: سعيد بحب الناس واهتمامهم

وفي الساعات الماضية، أعلن مغادرته المستشفى وعودته للمنزل، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، بقوله: «حبايبي الغاليين، بكتب الكلمتين دول علشان أطمنكم وأشكركم، أنا الحمد لله بقيت أحسن وأقوى، وده بفضل الله وبفضل رصيد حبكم اللي خلى طاقتي في السما».

وتابع قائلًا: «خرجت من المستشفى وروحت البيت وهبدأ عملي إن شاء الله من يوم الأحد، ووالله العظيم هاين عليّا أجاوب على رسايلكم واحدة واحدة بس مش هقدر، وبطلب تسامحوني لكل اللي طلبني على الموبايل سواء من مصر أو من خارجها ومقدرتش أجاوبه، رصيد حبكم ده يقّوم جمل وخلاني أغنى وأقوى وأسعد شخص في العالم، بحبكم».

ويوم الخميس الماضي، كشف أشرف فايق، عن دخوله المستشفى وإجرائه عملية جراحية بقوله: «حسيت إن دمي تقل في الفترة الأخيرة فقلت أعملة قسطرة وأخففه شوية، فحجزت عند الدكتور حازم منصور بطل العالم في القلب والقسطرة بمساعدة صديق عمري عبد الله خليل، وفرصة أشكرهم هنا جدًا وبشكر صديق عمري إسلام أبو الفتوح على زيارته وتعبه معايا وهو صائم وكمان بشكر الفريق الطبي المخلص الممتاز الذي عاون في إنجاح العملية، الدكتور أحمد بهجت ونجلاء وندا وإسراء ووليد وأحمد».

واستطرد بقوله: «أنا دلوقتي بقيت كويس واطمئنيت على دمي وقلبي وشراييني وبطمنكم وبشكر كل الأحباب اللي حاولوا يتواصلوا بالاتصال أو بالرسائل ولم أستطع الرد عليهم وبقولهم سامحوني وكتر خيركم وطبعا بشكر أختي وبنتي أميرة فايق، اللي أصرت علي الحضور وابنها المهندس القماص عبدالله السيد، شكرًا بودي وعلى رأي واحدة حبيبتي قالتلي ماتخافش عمر الشقي بقي الحمد والشكر لله تعالى».