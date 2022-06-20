10 أسباب تمنعك من القبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

تزامنا مع استمرار مستفيدي تكافل وكرامة في صرف الدعم النقدي لليوم الخامس على التوالي، لأكثر من 4 ملايين أسرة يتساءل المستفيدون عن الأسباب التي تؤدي إلى قطع صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة.

أسباب منع القبول بـ«تكافل وكرامة»

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من الموانع التي تتسبب في قطع الدعم النقدي وتتمثل فيما يلي:

- وجود أبناء الأسرة المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- إذا كان المستفيد يمتلك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- إذا كان المستفيد يمتلك حيازة أرض زراعية تزيد عن فدان.

- إذا كان المستفيد يمتلك عملا خاصا أو ملكية عمل خاص أو شخصي.

- يتم إيقاف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إذا كان يعمل خارج البلاد وقت الاستعلام، حيث يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

- يتم منع القبول ببرنامج تكافل وكرامة إذا كان المواطن يمتلك جرارًا زراعيًا أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

- يشترط للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عدم تزويج أي من الأبناء، ذكور أو إناث، قبل 18 سنة، أي السن القانونية لتوثيق الزواج في مصر.

- حتى يتم القبول في تكافل وكرامة يشترط ألا يكون لدى المتقدم أو المستفيد 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

- يرفض من يتقدم للحصول على تكافل وكرامة من يعمل في القطاع الخاص بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها.

- إذا كان يعمل في الحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

قيمة الدعم النقدي الشهري

وأوضحت التضامن أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل» حوالي 500 جنيه شهريًا، فيما يصرف دعم كرامة بقيمة 450 جنيها شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص من ذوي الهمم، و350 جنيها لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.