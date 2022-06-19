تعرف على درجات الحرارة اليوم في مرسي مطروح.. الطقس معتدل وإقبال على الشواطئ

في الوقت الذى ترتفع فيه درجات الحرارة في الصعيد تتمتع محافظة مطروح بطقس معتدل ومميز، على مختلف الانحاء في المراكز الممتدة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، ما دفع المواطنين للتوجه إلى الشواطئ، والاستمتاع بالجو اللطيف على البحر.

درجات الحرارة اليوم في مطروح

وتسجل درجات الحرارة اليوم في مطروح طبقا لهيئة الأرصاد الجوية العظمى 28 درجة والصغرى 19، بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 65%، وهى أعلى معدل لها منذ انطلاق الأسبوع الجارى، وتنشيط الرياح لتسجل 19كم/ في الساعة، مع استمرار درجات الحرارة على نفس المعدلات خلال الأيام المقبلة.

وتختلف درجات الحرارة في واحة سيوة عن باقي المدن الشمالية لوقوعها جنوب مطروح بـ 320 كم في عمق الصحراء الغربية.

الشواطئ تجذب المصطافين في الحر

وتشهد شواطيء مرسي مطروح، اليوم الأحد، 19 يونيو إقبال العديد من المصطافين وزائرى مطروح للهروب من حرارة الجو نهاراً، والابتعاد عن المنازل والاستحمام في البحر، والاستمتاع بالالعاب المائية، والجلوس على الشواطيء في أجواء جميلة مبهجة مع نسيم البحر، والهواء النقي.

ويستمر توافد المصطافين على مدار اليوم خاصة شاطيء مينا حشيش وشاطئ الرميلة وشاطئ علم الروم وشاطئ الفيروز وشاطئ روميل وشاطئ باب البحر وشاطىء مطروح العام وشاطئ الليدو وشاطئ عجيبه وشاطئ الأبيض وشاطيء كليوباترا وشاطيء الغرام، والشواطئ الواقعة على الساحل الشمالي من مطروح حتى الإسكندرية.